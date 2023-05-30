В Перми ликвидировали застройщика «Камская долина»

Фото: Иван МАКЕЕВ
Головную компанию бывшего застройщика АО «Камская долина» ликвидировали в результате банкротства. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Банкротом «Камскую долину» признали еще в 2018 году, а в марте этого года завершилось конкурсное производство. Сумма требований превышала млрд рублей.
Компания была основана в 1992 году. До 2016 года она была крупнейшим застройщиком в Перми.
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