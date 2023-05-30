«Азот» наградил лучших химиков

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В честь профессионального праздника Дня химика в филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подведены итоги работы и отмечены лучшие сотрудники. Всего награды получили 242 человека.

Во время торжественной церемонии трое сотрудников были награждены Почетным знаком «Орден «За заслуги перед химической индустрией России II степени», четверо сотрудников получили Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ. Портрет одного работника филиала занесен в Книгу почета предприятия. За целеустремленность, трудолюбие, профессионализм награды Российского союза химиков получили 11 представителей «Азота». Звание «Заслуженный азотчик» за высокие производственные показатели, долголетний труд и верность избранному делу присвоено десяти сотрудникам завода.

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Диплом имени А.И. Жикина вручается по традиции за внедрение современных методов работы в производственном процессе и высокий уровень профессиональных знаний. Алексей Иванович Жикин более 30 лет посвятил работе на предприятии. Прошел путь от стажера начальника смены до заместителя технического директора по производству. В 2023 году Дипломом его имени награждены три человека.

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Слова благодарности от руководителей предприятия были также адресованы лучшим наставникам завода и работникам, получившим свидетельства о занесении на Доску почета филиала.

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

"Мы чествуем людей труда, тех кто вносит значительный вклад в развитие компании и отрасли в целом. День химика для нас не просто профессиональный праздник. Это определенный рубеж, когда мы подводим итоги и намечаем планы на будущее. Впереди нас ждет летняя ремонтная кампания, поэтому сейчас так важно набраться сил, чтобы идти вперед".

В День химика 4 700 сотрудников и членов их семей собрались на празднике Family Forest Fest – 2023, который состоялся на поляне спортивного комплекса «Летающий лыжник». Гости мероприятия в течение дня участвовали в спортивных состязаниях, мастер-классах и квестах. Хедлайнерами праздника стали группы «Краски» и «Пицца».