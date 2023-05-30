В Перми с 1 июня на местах отдыха у воды начнут дежурить спасатели

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Глава Перми Алексей Дёмкин поручил спасателям досрочно начать дежурить в популярных местах отдыха у воды.

С 1 июня к работе приступят сотрудники Пермской городской службы спасения и Пермского управления гражданской защиты. Они разместятся на постах на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, на левом берегу Камы в районе Перми I, рядом с ж/д станцией «КамГЭС», около Мотовилихинского пруда и у Мулянки. Кроме того, уже запущен спасательный катер «Русбот – 65н». Он позволит быстро реагировать на происшествия.

Официально места отдыха у воды откроются 15 июня. Отмечается, что из-за капитального ремонта набережной в Закамске территория у воды будет временно закрыта.

Жителям напоминают, что в местах отдыха у воды на территории города запрещены купания. Спасатели будут проводить рейды и разъяснять отдыхающим требования безопасности.