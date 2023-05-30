На отдых в Пермский край приехали дети из Северодонецка

Фото: Дмитрий Махонин / Telegram

В Пермь для отдыха и оздоровления приехали школьники из Северодонецка. Более трех недель они проведут в детском лагере в Пермском муниципальном округе. Для гостей предусмотрены экскурсии по историческим местам. Также они посетят парки развлечений, спортивные матчи и другие интересные мероприятия.

– Встретили с дороги ребят из Северодонецка. Они отдохнут у нас в детском оздоровительном лагере. Подготовили для них насыщенную программу, познакомим поближе с Пермским краем, - губернатор Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Всего этим летом из Луганской Народной Республики на отдых в Прикамье приедут около 300 школьников в возрасте от 7 до 16 лет. Для ребят подготовили различные квесты и мастер-классы. Также их ждут спортивные состязания по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, дартсу.

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