В Свердловском районе Перми пропала 68-летняя женщина на кресле-коляске

Фото: Поисковый отряд «Регион59» / ВКонтакте

В Перми во время прогулки пропала 68-летняя женщина на кресле-коляске. Последний раз ее видели полторы недели назад – 19 мая. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Регион59».

В тот день Лариса Миронова вышла из дома по улице Таборской в Свердловском районе города. Однако после прогулки домой она так и не вернулась. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшей: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. В день исчезновения она была одета в темно-серую вязаную кофту на пуговицах, черные брюки, на голове бал зеленый платок. Пенсионерка передвигается на кресле-коляске. Ей требуется медицинская помощь.

Волонтеры просят пермяков помочь с поисками пожилой женщины. Всех, кто видел или что-то знает о пропавшей женщине, просят сообщить по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, (342) 241-36-40 - БРНС г.Пермь, 8-912-880-41-60 – волонтёры.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65