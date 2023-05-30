Новая модель теплоснабжения Лысьвы показала свою эффективность

Фото: "Т плюс"

Лысьвенские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» подвели итоги отопительного сезона 2022-2023 годов. В течение осенне-зимнего периода клиенты компании надежно снабжались услугами отопления и горячего водоснабжения. С лета 2023 года в Лысьве успешно проводится децентрализация системы теплоснабжения с возведением локальных водогрейных котельных.

Сейчас в Лысьве завершена интеграция лысьвенского подразделения компании в структуры «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс», налажен производственный процесс и обеспечено взаимодействие с клиентами по вопросам начислений за услуги отопления и горячего водоснабжения. Энергокомпания приступила к подготовке к следующему отопительному сезону. Специалистам предстоит выполнить профилактику 134 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения Лысьвы. Это необходимо для надежного теплоснабжения горожан следующей зимой.

В планах провести плановое ежегодное техническое обслуживание 5-ти новых котельных, уже возведенных в Лысьве. Также будет возведено 10 новых котельных и реконструировано две действующие котельные В 2023 году в городе планируется переложить 6 км тепловых сетей.

Ещё один важный фактор – подготовка жилого фонда. Управдомы в зоне своей ответственности обязаны провести настройку внутридомовых коммуникаций с установкой систем регулирования теплопотребления дома. Это необходимо для снижения завышенного теплопотребления и равномерного распределения теплоносителя на все элементы лысьвенской системы теплоснабжения.

Напомним, летом 2022 года Пермский филиал «Т Плюс» заключил концессионное соглашение с администрацией Лысьвенского городского округа, МУП «Теплоэнергоремонт» г. Лысьва и Правительством Пермского края. За 15 лет компания направит 1,6 млрд рублей в развитие системы теплоснабжения города.

В результате обновления лысьвенской системы теплоснабжения сократятся тепловые потери, оптимизируются тепловые и гидравлические режимы тепломагистралей и появится возможность для повышения энергоэффективности внутридомовых тепловых установок. Это напрямую повлияет на стабильность и бесперебойность подачи тепла горожанам.