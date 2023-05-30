За «Парму» будет играть чемпион Единой лиги ВТБ

Фото: Баскетбольный клуб PARMA-PARI

Пермский БК «Парма» и форвард сборной России Станислав Ильницкий подписали трехлетний контракт.

Станислав Ильницкий — обладатель Еврокубка 2015, двукратный серебряный призер Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2015, 2017) в составе «Химок». Также в сезоне 2017-18 в составе «Локомотива-Кубань» стал серебряным призером Еврокубка и обладателем Кубка России.

В 2021 и 2022 годах Станислав Ильницкий участвовал в Матче Всех Звезд Единой Лиги ВТБ в составе команды «Звезды России». В сезоне 2022-23 играл в составе казанского УНИКСа и стал чемпионом Единой Лиги ВТБ.

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