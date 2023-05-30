МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах в Прикамье 31 мая

Фото: Евгения ГУСЕВА
Региональное МЧС предупреждает жителей Пермского края об ухудшении погоды в Пермском крае в ближайшие сутки. По данным ЦГМС, утром и днем в среду, 31 мая, по северо-западу Прикамья ожидается сильный дождь. В отдельных районах возможна гроза.
Пермские спасатели рекомендуют жителям региона быть более осторожными во время непогоды. В частности, не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины рядом с ними.
Водителям стоит быть внимательнее на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.
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