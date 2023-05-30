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НовостиОбщество30 мая 2023 8:59

В Перми после ремонта открыли променад на нижней части набережной Камы

Сейчас обустраивают сквер
Екатерина Оборина
Фото: администрация Перми

Фото: администрация Перми

На нижней части набережной Камы возле Речного вокзала в Перми завершен ремонт тротуара. Для посетителей открыли променад. Теперь жители и гости города смогут беспрепятственно прогуливаться вдоль всей набережной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Сейчас работы по благоустройству территории еще продолжаются.

Подрядчик обустраивает новый сквер. Он будет расположен на участке, ограниченном сквером им. Решетникова, улицей Монастырской, зданием по улице Монастырской, 2 и левым берегом Камы. Его площадь составит более 59 тысяч квадратных метров.

Здесь появятся детские площадки, малые архитектурные формы, навесы. Также будет выполнено озеленение и проведено наружное освещение. Полностью завершить работы на объекте планируется в этом году.

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