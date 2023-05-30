В Перми после ремонта открыли променад на нижней части набережной Камы

Фото: администрация Перми

На нижней части набережной Камы возле Речного вокзала в Перми завершен ремонт тротуара. Для посетителей открыли променад. Теперь жители и гости города смогут беспрепятственно прогуливаться вдоль всей набережной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Сейчас работы по благоустройству территории еще продолжаются.

Подрядчик обустраивает новый сквер. Он будет расположен на участке, ограниченном сквером им. Решетникова, улицей Монастырской, зданием по улице Монастырской, 2 и левым берегом Камы. Его площадь составит более 59 тысяч квадратных метров.

Здесь появятся детские площадки, малые архитектурные формы, навесы. Также будет выполнено озеленение и проведено наружное освещение. Полностью завершить работы на объекте планируется в этом году.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65