В Перми 1 июня откроют новый арт-объект «Посикунчик»

Фото: agroperm-ck.ru

Открытие нового арт-объекта «Поси(е)кунчик», посвященный традиционному пермскому пирожку с мясом, состоится 1 июня. Скульптура появится рядом с кафе коми-пермяцкой кухни «Чоскыт керку» по улице Пермской, 67. Об этом сообщил автор и скульптор арт-объекта Рустам Исмагилов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Высота «Поси(е)кунчика» составит 1,2 метра. Он будет сделан из бронзы, а основание-подставка — из нержавеющей стали. Скульптура будет интерактивная.

Как ранее объяснял автор арт-объекта, «интерактив строится на том, что зритель своим прикосновением сможет проголосовать и выбрать правильное, по его мнению, произношение и написание: посИкунчик или посЕкунчик». Споры об этом идут до сих пор.

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