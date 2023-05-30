В июле планируют открыть авиасообщение между Пермью и Ярославлем

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Между Пермью и Ярославлем летом этого года планируют открыть прямое авиасообщение. Об этом ТАСС сообщил глава Департамента транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев.

По его словам, сейчас готовятся соглашения с регионами. Ориентировочно, по данному направлению самолеты начнут летать с июля.

Ранее об открытии рейсов из Перми в Ярославль и обратно сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он анонсировал начало перелетов на весну 2023 года.

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