В июле планируют открыть авиасообщение между Пермью и Ярославлем

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Между Пермью и Ярославлем летом этого года планируют открыть прямое авиасообщение. Об этом ТАСС сообщил глава Департамента транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев.
По его словам, сейчас готовятся соглашения с регионами. Ориентировочно, по данному направлению самолеты начнут летать с июля.
Ранее об открытии рейсов из Перми в Ярославль и обратно сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он анонсировал начало перелетов на весну 2023 года.
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