Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 30 мая в Перми временно перенесли автобусную остановку «Улица Папанинцев». Изменения коснулись маршрутов №14, 47, 50, 54, 64, 67 и 74. Теперь в направлении центра города автобусы будут останавливаться на улице Фридриха Энгельса. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Причиной переноса остановки стали строительные работы по возведения новой краевой музыкальной школы. Пассажирам рекомендуется быть более внимательными.

Фото: Пермский транспорт / Telegram

Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение городского общественного транспорта всегда можно узнать в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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