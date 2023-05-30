В Пермском крае ЕГЭ по русскому языку сдали около 10 тысяч участников

Фото: Министерство образования и науки Пермского края

В Пермском крае 29 мая свыше 9,7 тыс. выпускников школ сдали ЕГЭ по русскому языку. Выпускной экзамен по русскому языку является одним из двух обязательных предметов для получения аттестата за 11-й класс. Это самый массовый экзамен в основной период сдачи ЕГЭ 2023 года.

Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не менее 24 баллов, для аттестата с отличием – не менее 70 баллов.

В краевом министерстве образования и науки пояснили, продолжительность сдачи ЕГЭ по русскому языку составила 3,5 часа. Экзаменационная работа состояла из двух частей с 27 заданиями. Школьники сдавали экзамен в 79 пунктах.

Результаты ЕГЭ 2023 по русскому языку станут известны не позднее 16 июня. Общее число участников экзамена составит более 10,2 тыс. человек.

Вторым обязательным предметом для получения документа об окончании школы является математика профильного и базового уровней. В Пермском крае ЕГЭ по этому предмету пройдет 1 июня.

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