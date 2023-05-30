В Пермском крае простятся с 32-летним бойцов, погибшим на СВО

Фото: Александровск Официально / ВКонтакте

В ходе проведения специальной военной операции погиб еще один военнослужащий из Пермского края. Как сообщает администрация Александровского муниципального округа на официальной странице в соцсети ВКонтакте, 26 мая 2023 года в Артемовске на территории ДНР погиб 32-летний Александр Поносов.

Местная администрация выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Церемония прощания с военнослужащим состоится 31 мая с 11.00 до 13.00 часов в Городском дворце культуры.

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