В Перми реконструкцию стадиона «Юность» оценили почти в 2 млрд рублей

Фото: Администрация Перми

Летом в Перми планируют начать реконструкцию стадиона «Юность» и дворца спорта «Орленок». Соответствующий конкурс по поиску подрядчика объявлен на портале госзакупок. Максимальная стоимость работ оценивается в 1,9 млрд рублей.

Согласно условиям технического задания, победителю аукциона предстоит выполнить демонтаж здания трибун стадиона «Юность» и осветительных мачт, а также демонтаж наружных инженерных сетей. Строительство объекта будет выполняться в два этапа: подготовительный и основной. Приступить к работам подрядчик должен в конце июля этого года. Завершить реконструкцию объекта планируется в середине ноября 2024 года.

Обновленный стадион «Юность» можно будет использовать как зимой, так и летом. В холодный период здесь будут проводиться учебно-тренировочные занятия по конькобежному спорту, хоккею с шайбой, шорт-треку, керлингу.

Летом на стадионе можно будет играть в хоккей на траве или мини-футбол, а также заниматься бегом или кататься на роликовых коньках. Помимо этого, на реконструированном стадионе «Юность» можно будет проводить массовые мероприятия и соревнования всероссийского уровня.

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