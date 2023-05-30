В Перми на открытии фестиваля «Город встреч» выступит группа «Чайф»

Фото: permkrai.ru

В рамках празднования 300-летия Перми 17 июня на набережной Камы откроется фестиваль «Город встреч». Анонс данного мероприятия был сделан во время пресс-конференции, посвященной реализации инфраструктурной программы и ключевым событиям юбилея.

Режиссер летнего фестиваля Илья Авербух рассказал, что хэдлайнером шоу-программы станет группа «Чайф». Участники группы приплывут в Пермь на теплоходе 17 июня. Они будут выступать не только с сольными концертами, но и совместно с другими артистами. Например, споют с пермской актрисой Зоей Бербер.

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