фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 30 мая к 08:00 первые заторы в 7-9 баллов появились на нескольких участках дорог в Индустриальном районе: на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной, развязке на ш. Космонавтов в районе ТЦ «Колесо», ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов.

В центре города скопление транспорта на подъезде к Коммунальному мосту: на ул. Попова в районе эспланады, ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Попова.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 29 км. Температура воздуха +14 градусов, ясно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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