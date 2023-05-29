Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, как хакеры помогают друг другу

Фото: Сбер

В рамках XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, как хакеры обмениваются друг с другом вредоносным программным обеспечением, а также помогают в организации атак на компании и людей.

"Сегодня мы говорили о том, что необходимо сотрудничать по направлению обмена информации, этого сегодня не хватает. Киберпреступники сегодня не имеют границ, они черпают свои преступные инструменты из теневого интернета из обмена информацией между собой. Они обмениваются этими программными "зловредами" достаточно активно", — рассказал он журналистам.

"А вот у тех, кого они атакуют, на сегодняшний день есть границы, есть разные правоохранительные органы, есть разное регулирование и есть разные правила. Все это в совокупности не позволяет эффективно и оперативно реагировать на киберугрозы и кибератаки", — указал зампред правления Сбербанка.