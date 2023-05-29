Татьяна Галкина: «Сбер развивает выездной сервис и работу через партнеров»

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Старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина в своем интервью рассказала об альтернативных форматах обслуживания и комплементарных сервисах банка.

«Мы пересмотрели свое видение физической сети и продуктового предложения. Все больше операций клиенты проводят в диджитал-каналах, и привычка идти в банк за простыми финансовыми операциями вроде платежей постепенно уходит в прошлое. Люди хотят получать услуги там, где им удобно. Поэтому в дополнение к офисам мы активно развиваем два альтернативных направления — выездной сервис и работу через партнеров. Клиенты Сбера могут запланировать встречу с квалифицированным сотрудником банка на работе, в кафе, в торговом центре или другом удобном месте. Он поможет подобрать нужный продукт, оформить заявку на кредит, привезет заказанную кредитную или дебетовую карту. Сейчас мы на стадии запуска услуги выдачи банковских карт для новых клиентов банка. Другое направление сети дистрибуции Сбера — наши партнеры. Мы считаем, что правильнее предлагать продукт в нужное время в нужном месте, когда клиент сталкивается с определенной жизненной ситуацией. Мы называем такие сервисы комплементарными. Например, человек привел питомца в ветеринарную клинику — врач рекомендует специальный корм. Клиенту на месте помогут оформить заказ на СберМегаМаркете с доставкой на дом или в офис. А при покупке путевки в турагентстве имеет смысл предложить услуги телемедицины от СберЗдоровья или средство от солнца из СберЕаптеки», — рассказала Галкина издание Лента.ру.

Также она отметила, что партнером Сбера может стать не только компания или предприниматель, но и физлицо.

«Молодая мама, воспользовавшись доставкой СберМегаМаркета для заказа товаров для малыша, может порекомендовать ее подругам, у которых тоже подрастает ребенок. Сотрудничество со Сбером позволяет получать стабильный дополнительный доход без каких-либо затрат», — привела пример руководитель блока «Сеть продаж».