СберНПФ узнал, как самозанятые россияне формируют финансовый резерв на пенсию

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В январе — мае 2023 года самозанятые россияне стали чаще самостоятельно заботиться о будущей пенсии, выяснили в СберНПФ. Такие выводы аналитики сделали на основе данных клиентского портфеля в преддверии Дня российского предпринимательства. Почти каждый второй пополняет свою пенсионную копилку ежемесячно. При этом женщины не только активнее формируют капитал на пенсию, но и регулярно направляют на эту цель более крупные суммы.

С начала года на 50% выросло число клиентов-самозанятых, которые самостоятельно откладывают на пенсию с индивидуальными пенсионными планами (ИПП) в СберНПФ. 76% таких клиентов составляют женщины и только 24% — мужчины. Причём число предпринимательниц, формирующих денежный резерв на пенсию, за год выросло на 85%.

Среди клиентов-самозанятых 70% договоров заключили представители поколения X (рождённые в 1965–1980 годах), 24% — миллениалы (1981–1996 годы). Миллениалы стали чаще задумываются о будущей пенсии: в этом году они оформили на 76% больше договоров.

47% клиентов пополняют свои пенсионные счета ежемесячно. В среднем самозанятые россияне направляют на эту цель 2,8 тыс. рублей.

Тимур Гилязов, руководитель направления СберНПФ:

«Самостоятельное формирование сбережений на пенсию для самозанятых особенно важно, ведь из налогов, которые они платят в бюджет, не идут отчисления на обязательное пенсионное страхование, как за работников по найму. В 2023 году молодые предприниматели — зумеры и миллениалы — заблаговременно начали создавать дополнительный капитал на пенсию: в среднем за 33 и 22 года соответственно. Рассчитать свою будущую пенсию и выбрать удобные инструменты для накоплений на эту цель позволяет сервис Сбера Пенсионная витрина ».

Чаще других самостоятельно на пенсию откладывают самозанятые жители Москвы и Московской области (17% от общего числа оформленных договоров), а также Челябинска, Саратова, Новосибирска и Санкт-Петербурга (по 4% соответственно).