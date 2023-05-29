В Перми утвердили внешний облик гостиницы в бывшем здании ВКИУ

Фото: администрация Перми

Мэрия Перми показала, как будет выглядеть гостиница, которая расположится в бывшем здании ВКИУ. Речь идет о здании по улице Окулова, 4. Сейчас городской департамент градостроительства и архитектуры согласовал колерный паспорт объекта.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, фасад здания планируется выполнить в жёлто-серых тонах. Также предполагается сделать архитектурную подсветку.

Ранее в этом здании располагалось Пермское высшее командно-инженерное училище. Согласно проекту, после реконструкции в здании планируется разместить 185 гостиничных номеров, фитнес-центр, SPA-центр, ресторан, конференц-зал, магазин непродовольственных товаров, а на месте бывшего плаца - открытая парковка. Заказчиком работ выступает ООО «Специализированный застройщик «Окулова, 4».

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