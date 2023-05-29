В Пермском крае на территории города Усолье упал беспилотник

Фото: Александр ГЛУЗ

На территории города Усолье Пермского края упал беспилотник. Это произошло сегодня, 29 мая. Сейчас на месте падения дрона работает следственно-оперативная группа. Об этом пишет «Новая городская газета».

Как сообщил изданию начальник полиции подполковник Юрий Пепеляев, правоохранители обследуют территорию, а также изымают обломки летательного аппарата. Владелец дрона пока не установлен.

По словам Юрия Пепеляева, ранее такие беспилотные летательные аппараты в городе уже изымались. Дальность полета у них составляет не более 200 метров, а время пребывания в воздухе – 20 минут. Возможности таких дронов очень ограничены. Они не приспособлены для передачи информации и транспортировке каких-либо предметов. Тип летательного аппарата специалисты установят только после того, как его доставят в отдел полиции.

Напомним, что с 1 декабря 2022 года введен запрет на использование на территории Пермского края беспилотных летательных аппаратов. Также приостановлена выдача разрешений на полеты над территориями населенных пунктов и использование воздушного пространства. Причина запрета: безопасность промышленных и стратегических объектов.

Нарушителей могут оштрафовать по статье о нарушении правил использования воздушного пространства. Если нарушение не носит признаков уголовного преступления, то физлицам могут выписать штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам – от 100 до 150 тысяч рублей; а юрлицам – от 250 до 300 тысяч рублей.

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