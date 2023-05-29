Уголовное дело в отношении замглавы Дзержинского района Перми направлено в суд

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя главы администрации Дзержинского района Перми. Об обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает краевая прокуратура и региональный Следственный комитет.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый незаконно распорядился не предоставлять средства на благоустройство дворовой территории у одного из домов по улице Подлесной.

С начала обвиняемый предложил управляющей организации, обслуживающей указанный многоквартирный дом, выбрать другого подрядчика на выполнение работ. Но, получив отказ, он исключил общество из списка получателей субсидии в рамках программы «Формирование современной городской среды». Своими действиями чиновник нарушил жилищные права граждан на создание комфортных условий проживания.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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