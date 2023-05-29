В Пермском крае пропавшего 19-летнего парня нашли погибшим

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Пермском крае завершены поиски пропавшего в начале апреля 19-летнего парня из Карагайского района. Днем 29 мая стало известно, что его нашли погибшим.

– Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, - написали волонтеры на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети ВКонтакте.

Напомним, молодой человек пропал 2 апреля. Он ушел из дома в селе Козьмодемьянск в неизвестном направлении и не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего не было известно. Поиски парня продолжались почти два месяца.

Что именно случилось с молодым человеком, пока не сообщается.

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