В Перми завод Дзержинского получил предупреждение от УФАС за рост цен на тепло

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Машиностроительный завод имени Дзержинского (ЗиД) получил предупреждение от Пермского УФАС из-за резкого повышения цен на тепло. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступили жалобы от нескольких предпринимателей, помещения у которых отапливает заводская котельная. Они считают, что в 2023 году завод увеличил стоимость услуг теплоснабжения сразу на 35%. При этом сделал он это в одностороннем порядке.

Специалисты УФАС провели проверку и выявили в действиях предприятия нарушения Закона и защите конкуренции и Закона о теплоснабжении. Антимонопольное ведомство предписало заводу прекратить данные нарушения.

Если завод не исполнит предупреждение, то в отношении его могут возбудить антимонопольное дело. По итогам рассмотрения предприятию может быть назначен штраф в размере до 15% от суммы годовой выручки от реализации соответствующих услуг.

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