В июне в Перми на две недели закроют движение транспорта на улице Левченко

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на две недели закроют движение транспорта по улице Левченко. Речь идет об участке, который расположен от Карпинского до Танкистов. Ограничение начнет действовать с 5 июня. Об этом сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

В это же время перекроют участок дороги на пересечении улиц Левченко и Танкистов. Автомобилисты смогут его объехать по улицам Бабушкина и Танкистов. Открыть движение на данных участках планируется 19 июня.

Ограничение связано с реконструкцией объекта инженерной инфраструктуры. На месте работ установят соответствующие дорожные знаки. Водителям рекомендуют быть более внимательными, а также заранее планировать маршрут следования и выбирать пути объезда.

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