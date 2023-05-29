В Пермском крае с 1 июня возобновится выдача биометрических загранпаспортов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае вновь начнут выдавать заграничные паспорта нового образца, которые содержат электронный носитель информации. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД по региону.

Прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов в Прикамье возобновится с 1 июня. Срок действия таких паспортов составляет 10 лет.

Напомним, загранпаспорта, содержащих чип с биометрическими данными владельца, невозможно было получить в Прикамье с февраля этого года. Прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца был временно приостановлен. Это было связано с возросшим спросом на документы и на микросхемы, которые используются при их производстве. Взамен жителям предлагали оформить заграничный паспорт старого образца, который действует в течение пяти лет.

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