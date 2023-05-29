В Пермском крае этим летом активизируют борьбу с борщевиком Сосновского

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Три раза в течение летнего сезона будут скашивать борщевик Сосновского в территориях Прикамья, которые в наибольшей степени засорены этим вредным растением – в Краснокамском, Нытвенском, Добрянском, Пермском городских округа и в Пермском муниципальном округе. Заниматься этим совместно с муниципалитетами будет Государственное казенное учреждение Пермского края «Центр развития агробизнеса».

Ранее глава региона Дмитрий Махонин поручал краевому Минагро предпринять все необходимые системные меры по устранению борщевика.

Как информируют в краевом министерстве агропромышленного комплекса Прикамья, в мае этого года было подписано распоряжение губернатора Пермского края «О введении для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Пермского края режима функционирования «Повышенная готовность».

Введение особого режима ЧС предполагает межведомственное взаимодействие всех собственников земель, а также органов власти и организаций, отвечающих, в том числе, за содержание дорог и иных объектов, на территориях которых разрастается сорняк.

Распоряжением губернатора утвержден план действий по предупреждению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях, в нем закреплены сроки проведения мероприятий и ответственные подразделения и организации за их реализацию.

Например, на муниципальных землях за уничтожение борщевика отвечают местные власти, вдоль автомобильных трасс – управление автомобильных дорог и так далее. Самостоятельно должны уничтожать сорняк владельцы земельных участков, на которых произрастает борщевик.

Каждый из нас может помочь своему муниципалитету бороться с вредным растением. Для этого можно разместить информацию о земельных участках, засоренных борщевиком на портале «Управляем вместе» в разделе «Сообщайте о проблемах» - «Борщевик». По этому обращению проблемный участок муниципалитет включает в план мероприятий по уничтожению борщевика или обратившемуся жителю дадут ответ о сроках выполнения работ по скашиванию растения, если участок уже внесен в план мероприятий.

Также для увеличения ответственности и дисциплины граждан и юридических лиц - собственников земельных участков, на которых растет борщевик в границах населенных пунктов, повышена ответственность за бездействие в борьбе с вредным растением.

В принятом на днях законе Пермского края предусмотрены штрафные санкции: для должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 тысяч до одного миллиона рублей, для граждан – от 2 до 5 тысяч рублей.