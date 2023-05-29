В Перми 1 июня продажа алкоголя будет запрещена

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Перми в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, запретят продажу алкогольной продукции. Об этом сообщили в горадминистрации.

Запрет вводится постановлением краевого правительства. Нарушителям грозит штраф. Для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, а для юрлиц — от 100 до 300 тысяч.

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