В селе под Краснокамском пропала 13-летняя девочка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Поисковый отряд «Регион59» устанавливает местонахождение 13-летней школьницы. Девочка в вечернее время 28 мая ушла из дома на ул. Набережной в селе Стряпунята Краснокамского округа. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Волонтеры «Регион59 – поиск пропавших людей» просят всех, кому известно местонахождение Кристины Лобановой, сообщить по телефонам:
02, 102 - полиция;
112 - ЕДДС;
8 (342)241-36-40 - БРНС Перми;
8-912-880-41-60 - волонтеры;
8-958-244-12-84 - Юлия.
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