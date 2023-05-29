В селе под Краснокамском пропала 13-летняя девочка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поисковый отряд «Регион59» устанавливает местонахождение 13-летней школьницы. Девочка в вечернее время 28 мая ушла из дома на ул. Набережной в селе Стряпунята Краснокамского округа. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Волонтеры «Регион59 – поиск пропавших людей» просят всех, кому известно местонахождение Кристины Лобановой, сообщить по телефонам:

02, 102 - полиция;

112 - ЕДДС;

8 (342)241-36-40 - БРНС Перми;

8-912-880-41-60 - волонтеры;

8-958-244-12-84 - Юлия.

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