В Прикамье пенсионер отправится в колонию на 18 лет за двойное убийство ради наследства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За убийство двух женщин осудили 70-летнего жителя Прикамья. Он решился на это, чтобы по наследству получить земельный участок и дом.

Преступление было совершено 29 января прошлого года в деревне Кеты. Обвиняемый пришел в дом, где жила гражданская жена его умершего брата. Мужчина выстрелил в нее из ружья, а затем и в ее подругу, которая случайно стала свидетельницей развернувшейся драмы.

Затем мужчина нанес обеим женщинам удары колюще-режущим предметом. От полученных травм обе скончались на месте, а преступник скрылся.

Пермский краевой суд приговорил убийцу к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65