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НовостиПроисшествия29 мая 2023 8:47

В Перми следком начал проверку после столкновения речного судна со шлюзом

Оно получило повреждения
Лела Минадзе
Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку после столкновения в Пермском крае судна «Николай Чувашев» и двух барж со шлюзом.

Это произошло 27 мая. Судно и баржи получили повреждения. При столкновении никто не пострадал.

Проверка проводится по по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». Сейчас выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее о проверке сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

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