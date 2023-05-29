В Перми следком начал проверку после столкновения речного судна со шлюзом

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку после столкновения в Пермском крае судна «Николай Чувашев» и двух барж со шлюзом.

Это произошло 27 мая. Судно и баржи получили повреждения. При столкновении никто не пострадал.

Проверка проводится по по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». Сейчас выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее о проверке сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

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