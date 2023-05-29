Фото: ЖФК "Звезда-2005" Пермь / ВК

Свой очередной матч в рамках чемпионата России по футболу среди женских команд Суперлиги пермская «Звезда-2005» провела в Краснодаре. Матч завершился вничью – 0:0.

«На результат сказались тяжелый переезд, жара, поле... Можно назвать много аспектов, которые не позволили нам победить. В целом, получилась очень интересная игра с обоюдоострыми моментами. Хотели забить, выиграть этот матч. Сейчас нам очень нужны очки», - посетовала после матча главный тренер ЖФК «Звезда-2005» Елена Суслова.

После 11 тура пермская женская команда занимает четвертое место. Отрыв от первой тройки команд уже увеличился до 9 очков.

Свой следующий матч в чемпионате России по футболу среди женщин «Звезда-2005» проведет 3 июня в Казани против «Рубина». (0+) Соперники в нынешнем сезоне выступают не столь успешно и занимают предпоследнее место в турнирной таблице розыгрыша.

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