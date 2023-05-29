В Перми запретили строительство коттеджного поселка в Новогайвинском бору

Фото: Дмитрий Андреев / ВК

В Перми близится к разрешению спор между собственниками земельных участков на месте бывшего полигона ВКИУ и краевым Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Пермский краевой суд своим решением 26 мая отказал в удовлетворении требований о признании недействующим постановления правительства Пермского края от 21 декабря 2022 года о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Новогайвинский бор».

Собственники земельных участков намеревались вырубить лесной массив для его последующей застройки коттеджами.

В своем решении краевой суд подчеркнул, что режимом охраны ООПТ предусматривается запрет вырубки деревьев, ведение капитального строительства, за исключением объектов рекреационного назначения, необходимых для функционирования экопарка, складирование мусора, загрязнение почв, сброс неочищенных сточных вод.

В свою очередь, Минприроды Пермского края сумело доказать на территории экологического парка «Новогайвинский бор» наличие ценных природных объектов видов почв, животных и растений, включенных в Красную книгу Пермского края и Красную книгу России. Все это представляет особую природную ценность ООПТ для улучшения экологической обстановки в Перми.

«Отличная новость про ООПТ «Новогайвинский бор» - владельцу бывшего полигона ВКИУ не удалось оспорить постановление о создании ООПТ! Особо охраняемые природные территории - реальный механизм охраны окружающей среды. На площади почти 300 гектаров соснового леса удалось остановить вырубку деревьев и дальнейшую застройку», - сообщил в соцсетях пермский эколог, кандидат географических наук Дмитрий Андреев.

В Новогайвинском бору собственники планировали построить огромный жилой микрорайон без необходимой социальной и инженерной инфраструктуры, вырубая сосновый бор и нарушая миграционные пути животных между окружающими городскими ООПТ.

Напомним, постановления о создании на территории Перми экологических парков «Долина реки Данилиха», «Егошихинская долина» и «Новогайвинский бор» приняло правительство Пермского края в декабре 2022 года. Создание экологических парков позволит не только защитить речные долины от застройки, но и даст толчок к их развитию, даст возможность повышать качество городской среды. Площадь ООПТ «Новогайвинский бор» составляет 292 га, «Егошихинская долина» - 181 га, «Долина реки Данилиха» - 177 га.

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