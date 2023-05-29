На улицах Перми заметили китайский Rolls Roys за 10 миллионов рублей

Фото: autoreview.ru

Настоящий фурор на улицах Перми устроил мощный электрический кроссовер HongQi E-HS9, считающийся аналогом легендарной марки Rolls Roys. На него обратили внимание многие жители города.

Как удалось узнать изданию «Коммерсант-Прикамье», электрокар в 2022 году приобрел в Китае один из пермских бизнесменов в сфере строительства.

Этот автомобиль от своих собратьев отличают заметные технические преимущества и комфорт. Его внешний вид и дизайн очень схож с Rolls Roys. Салон автомобиля отделан кожей, натуральным деревом и алюминием. У него пневматическая подвеска, дополнительный экран для переднего пассажира, вентиляция и массаж передних сидений, вентиляция второго ряда сидений с электрорегулировками.

Базовая комплектация китайского Rolls Roys оборудован электромоторами на обеих осях мощностью по 218 л.с. Это позволяет электрокару ускоряться с места до 100 км\ч всего за 4 секунды. Емкость батареи в зависимости от комплектации составляет 84-99 кВт/ч, запас хода - 380-450 км.

Стоимость электрокара HongQi E-HS9 начинается от 10-11 млн рублей. Таких автомобилей на улицах Перми ранее замечено не было.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru