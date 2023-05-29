В Прикамье на этой неделе ожидаются дожди и грозы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Наступила последняя неделя весны. Она будет теплой, рассказали синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я». Придут дожди. Местами может выпасть до половины месячной нормы.

В понедельник, 29 мая, кратковременный дождь, местами гроза. Днем потеплеет до +30 градусов. Порывы ветра могут достигать 20 м/с. Во вторник небольшой дождь. Температура ночью +9…+14, днем +22…+27. В среду осадки сохранятся, местами гроза. Ночью +11…+16, днем +22...+27. Порывы ветра до 18 м/с.

В первый день лета ожидаются кратковременные дожди. Ночью +11…+16, днем +19...+24. Ветер до 16 м/с. В пятницу, 2 июня, погода не изменится.

По предварительным прогнозам, в выходные кратковременные дожди и грозы сохранятся.

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