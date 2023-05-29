Пермяки смогут задать вопросы депутатам

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 30 мая, жители Перми смогут задать вопросы депутатам Пермской городской Думы. В городе вновь пройдет Марафон «Дума онлайн». Этот формат позволяет гражданам обратиться к депутатам с актуальными вопросами и предложениями, является действенным механизмом обратной связи.

Вопросы можно задать по телефону городского кол-центра: 2-059-059. Марафон продлится с 10.00 до 17.00.

Отвечать на звонки пермяков будут: с 10.00 до 11.00 - первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Николаевна Мельник, с 12.00 до 13.00 - председатель Пермской городской Думы Дмитрий Васильевич Малютин, с 14.00 до 15.00 - заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Александрович Спиридонов.

Также в Марафоне примут участие депутаты Николай Анатольевич Гилев, Татьяна Анатольевна Шестакова и Алексей Юрьевич Раев.