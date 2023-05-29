«Т Плюс» активно ведет гидравлические испытания теплосетей в Перми

Фото: tplusperm

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» с 29маяначинают проверку теплосетей на прочность и плотность для очередных зданий Перми. Всего в краевой столице будет проверено 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедиться в их надежности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с ремонтами на ТЭЦ и котельных, а также профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания: 29.05-12.06

ул. Н. Крисанова, 73, 73а, 75, 77;

ул. Л. Голева, 9а, 10, 10а, 10б, 12, 13а, 15, 17, 19;

ул. В. Блюхера 3, 5, 7;

шоссе Космонавтов, 13, 72, 74, 76, 80, 82а, 82/9;

ул. Автозаводская, 2, 3а, 3е, 3в, 3и, 3г, 5, 5а, 6;

ул. Ардатовская, 2а, 36, 38, 40;

ул. Безымянная, 1;

Бетонный переулок, 2, 4, 5;

ул. Д. Гальперина, 1, 2, 3, 6, 7а, 8, 11, 12, 12а, 14, 14а, 17а, 17б, 20;

ул. Магистральная, 1а, 1б, 3, 4, 11;

ул. Маршала Рыбалко, 1а, 2а, 81, 85, 85б, 85в, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 95а, 97, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 101б, 103, 103а, 103б, 105, 105а, 106, 107, 107а, 107б, 107в, 109, 109а, 109б, 111, 111а, 113;

ул. Новоржевская, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46;

ул. Победы, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 46;

ул. Правобережная, 3, 12, 18;

ул. Причальная, 1а, 2, 5, 7, 7а, 9, 11;

ул. Сивашская, 6, 7, 14, 17;

ул. Торговая, 11, 20;

ул. Чебоксарская, 1, 3, 10, 12, 27, 29, 31, 31а;

ул. Чистопольская, 14, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31;

ул. Щигровская, 4, 4а, 10, 18а;

ул. Лужская, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16;

ул. Хвойная, 3, 3а, 12, 14;

ул. Рощинская, 4, 6, 8;

ул. Яранская, 11;

ул. Ядринская, 6, 10, 12, 16, 18;

ул. Уржумская, 2, 3, 4;

ул. Саянская, 3, 5, 7, 9;

ул. Сысольская, 1, 3,5, 5в, 7, 9а;

ул. Ямпольская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 15.

Гидравлические испытания: 31.05-13.06

ул. 1-я Красноармейская, 41, 41а, 41б, 43;

ул. Краснофлотская, 11, 11/1, 11/2, 14, 14а, 16, 18;

ул. Н. Краснова, 1, 23, 28, 29а, 32, 34;

ул. Газеты «Звезда», 45, 61, 67;

ул. Г. Успенского, 2а, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 17;

ул. В. Куйбышева, 50, 50а, 52, 53, 54, 54а, 55, 57, 57а, 58, 58а, 60, 62, 62а, 64, 66, 67, 68/1, 68/2, 68/3;

ул. А. Пушкина, 35, 35а,37, 38, 78, 78а, 80, 84;

ул. Революции, 38, 42, 44, 44а, 48а, 48б, 48в, 50, 52, 52б, 52в, 52г, 54, 56а;

ул. К. Тимирязева, 50, 52, 59, 54, 57;

ул. А. Швецова, 37, 39, 41, 46, 48, 50;

ул. Пионерская, 2, 4, 5а, 6, 7а, 8, 9;

ул. А. Луначарского, 69/31, 77а;

ул. Г. Седова, 7;

проспект Комсомольский, 31а, 33, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 61а.

Гидравлические испытания: 01.06-14.06

ул. Промышленная, 110, 11, 113.

Гидравлические испытания: 01.06-01.09

ул. Ветлужская, 14, 16, 16а, 22, 26, 28,34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

ул. Генерала Наумова, 3, 9, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 20, 21, 23;

ул. Загуменных, 4, 6, 12, 14, 16;

ул. Кочегаров, 23, 25, 27, 29, 37, 47, 49, 51;

ул. Машинистов, 20, 20/3, 22, 25, 26, 27, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49б, 49в, 50, 53, 55;

ул. О. Лепешинской, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20;

ул. 1-я Сортировочная, 11, 13, 15;

ул. ДОС, 41, 42, 43, 44, 48, 54, 55, 57, 58, 59, 60;

ул. Борцов революции, 151в;

ул. Криворожская, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 42;

ул. Томская, 36, 38, 40, 42, 44;

ул. Цимлянская, 1, 5, 7, 9, 11, 30/1, 30/2;

ул. Ереванская, 33, 35, 35а, 37а, 52;

ул. Социалистическая, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Старикова, 43/2, 43/3, 49;

ул. Железнодорожная, 10, 10а;

ул. Пархоменко, 1а, 2, 5, 6, 8, 12, 19, 20, 21, 23, 25, 27/1, 27/2, 29, 31/1, 31/2, 35, 37;

ул. В. Чапаева, 45;

ул. Еловая, 32;

ул. Новогодняя, 2, 8, 9, 11, 13а, 24, 26;

1-й Еловский переулок, 18, 22, 24;

2-й Еловский переулок, 12/1, 12/2;

3-й Еловский переулок, 9/19;

ул. Чусовская, 26/1, 26/2, 28, 34, 36/1;

ул. Коммунистическая, 3/1, 3/2, 5/2, 6/1, 6/2, 7/2, 9/1, 9/2, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2;

ул. Сосновая, 3;

ул. 1-я Бахаревская, 42, 51, 53, 53/1, 53/2, 53/3/1, 53/3/2, 53/3/3, 53/8, 53/9;

ул. Пристанционная, 2;

ул. Щербакова, 30.

Гидравлические испытания: 02.06-15.06

ул. А. Карпинского, 125.