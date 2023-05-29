Фото: ФК "Иртыш" | Омск / ВК

«Амкар Пермь» в предпоследнем туре чемпионата Второй лиги в Омске уступил «Иртышу» со счетом 2:3 (1:1). В составах команд отличились: хозяев поля - Ершов, Демьянов, Подоксенов; гостей - Седов и Захаров.

После матча главный тренер ФК «Амкар Пермь» Иван Черенчиков отметил, что его подопечные очень плохо провели игру, как в обороне, так и атаке: из-за столь безобразной игры получили три мяча в свои ворота.

Этот матч окончательно распределил места в первой тройке команд группы 4. «Тюмень» стала победителем группового турнира, «Иртыш» обеспечил себе второе место, «Амкар» - третье. Пермяки окончательно провалили финиш сезона 2022-2023: из 12 возможных очков в рамках второго этапа розыгрыша они набрали всего четыре и проиграли всем своим главным конкурентам.

«Амкар» завершит сезон в рамках Второй лиги на своем поле 4 июня матчем против «Торпедо» (Миасс). (0+)