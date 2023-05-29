«Пермские медведи» завоевали серебро чемпионата гандбольной суперлиги

Фото: ГК «Пермские медведи»

«Пермские медведи» завоевали серебряные награды чемпионата России по гандболу. В финале они встретились с московским ЦСКА.

Команды сыграли дважды. Первый матч прошел 25 мая в Перми, где со счетом 28:35 выиграли москвичи. Во втором матче 29 мая столичная команда вновь одержала победу со счетом 30:39 и стала чемпионом страны.

Для «Пермских медведей» это третье серебро чемпионата в истории. Ранее такой же результат команда показывала в 2014 и 2016 годах.

Сезон для пермских гандболистов еще не закончен. В начале июня они побоятся за победу в «финале четырех» SEHA — Gazprom League, который пройдет в Санкт-Петербурге.

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