В Перми сносят аварийную двухэтажку по улице Щербакова, 13

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В Орджоникидзевском районе Перми сносят аварийный дом по улице Александра Щербакова, 13. Об этом сообщили в управлении жилищных отношений горадминистрации.
Двухэтажный дом 1952 года постройки, где проживали 62 человека, расселили. Он был признан аварийным в 2016 году. Бывшие жильцы получили денежное возмещение или другое жилье. Сейчас на месте работает специальная техника.
В мэрии отметили, что с начала года были снесены 14 многоквартирных домов, а до конца года намерены снести еще не менее 48.
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