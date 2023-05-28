Температурный рекорд 71-летней давности побит в Перми

Жара, стоящая в Перми, побила температурный рекорд 71-летней давности. Фото: Анна Маркова

Жара, стоящая в Перми, побила температурный рекорд 71-летней давности. 28 мая столбик термометра поднялся до + 31,1 градуса.

- Нынешняя волна тепла в Перми отметилась-таки температурным рекордом, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. – В 17.00 на городской метеостанции было отмечено +31,1 градус, что на 0,5 градуса выше прежнего суточного максимума, наблюдавшегося в 1952 году.

Рекорд тепла в мае – 2023 стал седьмым за год и третьим в последнем месяце весны.

В крае самая высокая температура была отмечена в Осе +31,4 градуса.

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