Арт-объект «Новые грани» появился в Перми

Зеркальный интерактивный арт-объект выполнен из нержавеющей стали. Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

28 мая в Перми появился новый зеркальный арт-объект, посвященный молодежи и фестивалю Студвесны, который проходит в Перми с 26 до 31 мая. На его открытии побывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Открытие арт-объекта «Новые грани» состоялось в фестивальном городке на городской эспланаде у Театра-Театра. Он представляет собой конструкцию в форме кристалла, ставшего основой фирменного стиля финала XXXI фестиваля Всероссийской студенческой весны 2023 – флагманского события празднования 300-летия столицы Прикамья.

Автор «Новых граней» - художник и скульптор Рустам Исмагилов. Арт-объект он создал совместно с ивент-агентством «Агентство 0714».

- Зеркальный интерактивный арт-объект выполнен из нержавеющей стали, - рассказал Рустам Исмагилов. – Высотой он более двух метров. Конструкция символизирует творческое развитие: ее форма и отражающие грани олицетворяют многообразие заложенных в человеке талантов и его безграничный потенциал. В облике арт-объекта использованы символы Студвесны в Перми – молот, кристалл, медведь и Пермское море. Стилевые элементы в виде кристаллов нанесены на внешние поверхности «Новых граней».

После окончания фестиваля арт-объект «Новые грани» планируют переместить на площадь перед региональным молодежным центром. Он будет напоминать о прошедшем в Перми в год ее 300-летия финале конкурса «Российская студенческая весна».