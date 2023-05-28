Судно «Николай Чувашев» получило повреждение в Пермском крае

Буксир-тягач, везущий две баржи, навалился на шлюз.
27 мая в Пермском крае судно «Николай Чувашев» получило повреждение. Сейчас проверку по факту ЧП проводит транспортная прокуратура.
- 27 мая судно «Николай Чувашев» с двумя баржами допустило навал на шлюз, - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. - Судно получило повреждение, пострадавших нет. По факту навала судна с баржами на шлюз проводится проверка.
На место происшествия выезжал ответственный уполномоченный прокурор Пермской транспортной прокуратуры. Причины произошедшего устанавливаются.
Это уже не первое ЧП с буксиром-тягачом. Год назад «Николай Чувашев» уже получил пробоину и наполнился водой. Это произошло в Татарстане.
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