Судно «Николай Чувашев» получило повреждение в Пермском крае

Буксир-тягач, везущий две баржи, навалился на шлюз.

27 мая в Пермском крае судно «Николай Чувашев» получило повреждение. Сейчас проверку по факту ЧП проводит транспортная прокуратура.

- 27 мая судно «Николай Чувашев» с двумя баржами допустило навал на шлюз, - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. - Судно получило повреждение, пострадавших нет. По факту навала судна с баржами на шлюз проводится проверка.

На место происшествия выезжал ответственный уполномоченный прокурор Пермской транспортной прокуратуры. Причины произошедшего устанавливаются.

Это уже не первое ЧП с буксиром-тягачом. Год назад «Николай Чувашев» уже получил пробоину и наполнился водой. Это произошло в Татарстане.

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