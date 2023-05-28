В воскресенье температура в Перми поднимется до +30 градусов

В воскресенье Пермский край попал в теплый сектор тропического циклона. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 28 мая, Пермский край попал в теплый сектор тропического циклона. Еще с утра в Перми было облачно, а уже к обеду небо прояснилось, а температура начала быстро расти.

- В Перми 28 мая она достигнет отметки +28…+30 градусов, на юге края до +31, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. - Дожди и грозы вероятны только на крайнем северо-западе вблизи теплого фронта. Но уже завтра холодный фронт пройдет через Пермский край с запада на восток.

И появится вероятность шквалов, в том числе сильных, со скоростью ветра до 25 м/с и более. Наблюдаться такая погода будет не только на значительной части территории края, но и в Перми. При этом осадки будут не повсеместными и сильные дожди маловероятны, засуха в большинстве районов продолжится.

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