В полиции рассказали о продавщице, придумавшей новый нелегальный способ заработка

Суд назначил подсудимой условный приговор.
Фото: архив "КП"
В Барде вынесли приговор 32-летней местной жительнице, которая работала заместителем директора сетевого магазина и придумала новый способ криминального заработка. Свое преступление женщина совершила еще осенью прошлого года, а сейчас ее уже осудили по обвинению в «Присвоении или растрате».
- Замдиректора совершила хищение в сумме чуть более 6 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Она произвела пять фиктивных возвратов товарно-материальных ценностей от покупателей. При этом деньги из кассы злоумышленница забирала себе, а впоследствии распоряжалась ими по своему усмотрению.
Пока шло следствие, обвиняемая полностью возместила нанесенный ущерб. А учитывая наличие у нее малолетних детей, суд назначил ей наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно.
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