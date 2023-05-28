В Минздраве рассказали о состоянии выпавшего из окна двухлетнего мальчика в Перми

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сейчас пермские врачи продолжают бороться за жизнь двухлетнего малыша, который выпал из окна третьего этажа дома в Кировском районе Перми.
- Он госпитализирован, состояние ребенка по-прежнему остается тяжелым, - сообщили «КП» в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.
ЧП с падением мальчика произошло накануне в тот момент, когда ребенок находился дома с папой. Из-за жары окно квартиры было открыто, на нем была лишь москитная сетка. Ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку, не удержался и рухнул вниз. Мальчик получил сочетанные травмы.
Сейчас по факту ЧП полиция проводит проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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