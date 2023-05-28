В День пограничника изменится движение транспорта

По улицам Перми организованной колонной пройдут пограничники.
Фото: Олег Укладов
28 мая отмечается День пограничника. В этот день все пермяки, что служили на границе, встречаются на набережной и идут организованной колонной до памятника разорванному братству.
В связи с прохождением колонны по улицам Перми будет изменено движение общественного транспорта.
- На время прохождения колонн - с 9.00 до 12.45 - автобус №3 и № 51 будут укорочены до остановки «Сквер имени Решетникова», - напомнили в городском дептрансе.
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