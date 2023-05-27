В Пермском крае пропавшего студента нашли мертвым

Егора нашли погибшим.

В Прикамье нашли погибшим 21-летнего Егора Штейникова. Об этом сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».

В понедельник, 22 мая, молодой человек вышел из дома в селе Юрла и поехал на учебу в Кудымкар. Егор учился в техникуме, но в тот день на занятиях он так и не появился и пропал. Родственники обратились за помощью в поисках к волонтерам и в полицию. К несчастью, 27 мая волонетры сообщили, что юноша погиб.

Пока не сообщается, что сталой причиной смерти Егора - криминал, несчастный случай или другие обстоятельства. Сейчас в этом разбираются полицейские.

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