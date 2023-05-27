В Перми из окна выпал 2-летний мальчик

Ребенок выпал из окна, облокотившись на сетку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 27 мая в Кировском районе из окна выпал 2-летний мальчик. Информацию подтвердили в Минздраве Прикамья. Сообщается, что ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, за его жизнь борются врачи.

По информации «АиФ Прикамье», мальчик был дома с папой, залез на подоконник, оперся на москитную сетку и упал с третьего этажа на асфальт. Мальчику вызвали «скорую».

- Сотрудники полиции реагировали на сообщение поступившее сообщение о падении ребенка из окна, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. – Ребенок госпитализирован, обстоятельства произошедшего выясняются. Семья на учете не состоит.

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